In Oberösterreich laufen täglich 267 Impfpässe ab

Angebot wird zurückgefahren

Das Angebot wird stark zurückgefahren. Fünf Impfstandorte sind dicht gemacht worden, am 29. März schließen jene acht, die nicht vom Roten Kreuz betrieben werden, es bleiben 18 in OÖ. „Die werden nicht mehr durchgehend betrieben, sondern nur noch einen oder zwei halbe Tage pro Woche“, erklärt der Impfkoordinator. Man hält in jedem Bezirk einen Standort, um das Angebot rasch wieder hochfahren zu können. „Wir gehen davon aus, dass im Herbst eine Auffrischungsimpfung empfohlen wird“, sagt Durstberger, der rät, seinen „Grünen Pass“ nicht verfallen zu lassen.