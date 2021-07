Wien begrünt die Seestadt - mit Farbe aus Kübel

In ein paar Jahren ein Park

Was also soll dieser Etikettenschwindel? Die Idee dahinter ist gut gemeint. „Dort laufen Bauarbeiten auf Hochtouren. Im September 2021 wird eine 28.000 m² große Parkanlage eröffnet“ heißt es aus dem Büro von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die Visualisierungen versprechen Grünflächen und meterhohe Bäume. Das Problem: die haben bei der Pflanzung maximal einen Stammumfang von 30 Zentimeter. Es dauert viele Jahre, bis die Schatten spenden.

Tipp: Bäume auf die Betonsäulen aufmalen. Fertig ist der Wald.