„Einzige Katastrophe“: Harte Kritik an David Alaba

So schnell kann es gehen! Noch vor elf Tagen wurde der 29-Jährige in der Presse gefeiert, erhielt zahlreiche Lobeshymnen. „David Alaba wird in die Geschichte eingehen als einer der besten Verteidiger der letzten 10, 15 Jahre“, schwärmte Ex-Kicker Didi Hamann nach Reals Aufstieg in der Champions League bei Sky. Am Sonntagabend erlebten Alaba und Co. jedoch eine Erniedrigung - und das ausgerechnet gegen den großen Erzrivalen.