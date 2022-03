Krimiautorin hat Giftpflanzenbibliothek & -garten

Mit Giftpflanzen beschäftigt sich die Autorin schon geraume Zeit. Der Grund, warum sie sich hier eingelesen und die Kunde über die „dunkle Seite von Gewächsen“ vertieft hat, waren andere Krimis. Egal im TV oder in Buchform. „Wenn jemand vergiftet wird, ist das für Film und Fernsehen immer sehr theatralisch. Er isst oder trinkt etwas, greift sich an den Hals, röchelt ein bisschen und fällt tot vom Stuhl. In der Wirklichkeit ist das allerdings nicht so“, weiß Blasl. Laut ihr würde derjenige nicht leise röcheln sondern vor Schmerzen laut schreien.