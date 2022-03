„Die Familie ist für alles unheimlich dankbar“

Schwestern und Mama noch in Odessa

Denn Mama Olga (36) hat ihre Mutter und zwei Schwestern in Odessa zurückgelassen, zu denen man via Internet Kontakt hält, und Vater Shaabie (56) will den Fernseher nutzen, damit man schneller Deutsch lernt. Das Willkommens-Essen war Wiener Schnitzel, ein Novum für die Familie. „Für die dreijährige Eva waren die Pommes am wichtigsten, die sind eben international“, lacht das Wirtsehepaar, das der Familie die Wohnung so lange wie nötig zur Verfügung stellt: „Wir wollen nichts dafür, sind froh, helfen zu können und bekommen von der Familie so viel zurück.“