Künstler performen im Stadttheater für die Ukraine

Sozialer Zusammenhalt wird in der Stadtgemeinde Berndorf (NÖ) großgeschrieben. Als vor mehr als drei Wochen der Krieg in der Ukraine ausbrach, war daher allen klar: Es MUSS geholfen werden. Kurzerhand organisierte Bürgermeister Franz Rumpler gemeinsam mit Kulturstadträtin Helga Hejduk und Stadttheater-Intendantin Kristina Sprenger eine Benefizveranstaltung der Sonderklasse. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sangen und performten am Freitagabend für den guten Zweck. So unterschiedlich die Darbietungen auch waren, in einem Punkt war man sich dennoch einig: Es muss geholfen werden, wo und wann immer man kann.