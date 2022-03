18 ukrainische Flüchtlinge in Klagenfurter Haus

Bürgermeister begrüßte die Ankömmlinge

Am Freitag war Bürgermeister Christian Scheider zu Besuch: „Wahnsinn! So viele Familien in einem Haus. Alle sind sehr freundlich. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen. Und die kriegen sie. Wir treiben Gitterbetten und Kinderwägen auf, müssen auch einen Sprachkurs fixieren.“ Scheider geht davon aus, dass diese Flüchtlinge länger bleiben. „Wir müssen sie in unser Leben integrieren.“ Nina Ataeva: „Die nächsten Flüchtlinge kommen; wir bräuchten Wohnungen für längere Zeit.“ Honorarkonsul Nils Grolitsch hat indessen 28 Flüchtlinge bei seiner Mutter in Pörtschach untergebracht.