LIVE ab 10.30 Uhr: Das Finale im Slalom der Damen

Noch einmal gilt es heute beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Courchevel für die Slalom-Damen, alles zu geben und um Bestzeiten zu kämpfen - allein, die Entscheidung im Ringen um die kleine Slalom-Kugel ist längst entschieden. Denn Petra Vlhova hatte bereits am 11. Jänner mit Platz 2 in Schladming ihren Disziplinsieg fixiert - für den ÖSV geht es in Person von Katharina Liensberger immerhin darum, Platz 3 abzusichern. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts!