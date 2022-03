Klassik-Tournee mit 56 Kisten voller Instrumente

Im Hintergrund werden viele Fäden gezogen, damit so eine große Klassik-Tournee wie am Schnürchen läuft. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Orchesterwarte, die darauf schauen müssen, dass alles immer zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Gestern, Freitag, packten sie nach einer letzten Probe des Bruckner Orchesters Instrumente, Kleidung und Musiknoten drei Stunden lang in 56 spezielle Transportkisten, die sicherstellen, dass die Instrumente unbeschädigt ankommen. Schließlich wurde alles in einen Lkw-Zug geladen - Gastmusiker Martin Grubinger hat sogar noch einen eigenen 7,5-Tonner für seine Instrumente dabei.