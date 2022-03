Diese Rolle spielt Wasser im Geopark Karawanken

„Wasser kennt keine Grenzen“

Unter anderem sind die Fachhochschule Kärnten sowie ein slowenisches Geologie-Institut Kara-WAT-Projektpartner. Geopark-Chef Gerald Hartmann: „Wasser kennt keine Grenzen. Es geht um den Schutz sowie um das optimale Nutzen unserer Gewässervorkommen.“ Unter anderem sind Gewässer in der Gemeinde Ravne na Koroškem, die Karst-Wasserstation auf der Petzen und die Mineralwasserquellen in Bad Eisenkappel in die Pilotgebiete integriert.