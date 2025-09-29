Eine emotionale Reise durch Hits und Erinnerungen

Neben unvergesslichen Klassikern wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Tipitipitipso“ werden auch weniger bekannte Lieder zu hören sein. Das elfköpfige Orchester steht unter der Leitung von Thomas Modrej. Für die Arrangements konnte die „Musicalfactory Kärnten“ zudem einen „Meister seines Faches“ gewinnen: „Tobias Hoffmann ist unser Chefarrangeur, ein echter Glücksfall für unser Projekt. Unterstützt wird er von Nobuo Watanabe und Markus Neuwirth. Ob swingende Big-Band-Arrangements, feuriger Bossa Nova oder zarte Chansons, Tobias und seine Kollegen verweben Klangwelten mit Feinsinn und großem Respekt vor dem Original“, so der Verein.