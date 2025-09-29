Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Caterina Valente

Eine emotionale Reise durch Hits und Erinnerungen

Kärnten
29.09.2025 20:01
Caterina Valentes Repertoire reicht von Schlager über Jazz bis Chansons.
Caterina Valentes Repertoire reicht von Schlager über Jazz bis Chansons.(Bild: Teutopress)

„Caterina – Hommage an einen Weltstar“: Ein Abend ganz im Zeichen einer Frau, die mit ihrer Stimme die Welt zum Träumen brachte. Premiere am 3. Oktober im VZ Klagenfurt.

0 Kommentare

Seit nunmehr elf Jahren bringt die „Musicalfactory Kärnten“ unter Obmann Dirk Smits Kultstücke wie „La Cage aux folles“ oder die „Rocky Horror Show“ auf die Bühnen Klagenfurts. In diesem Jahr widmet der Verein einen ganzen Abend Caterina Valente. Ein Programm, welches weit mehr ist als ein Konzert: eine Reise durch Klangfarben, Erinnerungen und Emotionen.

Vom feurigen Bossa Nova bis zu zarten Chansons 
„Andreas Nessmann ist ein großer Fan und hat Caterina Valente mehrfach persönlich getroffen. Nach ihrem Tod im vergangenen Jahr entstand die Idee, ihre größten Hits gemeinsam mit einem Orchester auf die Bühne zu bringen“, erzählt Smits. Gemeinsam mit seinen Kollegen Sabine Neibersch und Andreas Nessmann probt er bereits seit sechs Wochen intensiv.

Neben unvergesslichen Klassikern wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Tipitipitipso“ werden auch weniger bekannte Lieder zu hören sein. Das elfköpfige Orchester steht unter der Leitung von Thomas Modrej. Für die Arrangements konnte die „Musicalfactory Kärnten“ zudem einen „Meister seines Faches“ gewinnen: „Tobias Hoffmann ist unser Chefarrangeur, ein echter Glücksfall für unser Projekt. Unterstützt wird er von Nobuo Watanabe und Markus Neuwirth. Ob swingende Big-Band-Arrangements, feuriger Bossa Nova oder zarte Chansons, Tobias und seine Kollegen verweben Klangwelten mit Feinsinn und großem Respekt vor dem Original“, so der Verein.

Smits, Neibersch und Nessmann freuen sich auf die Premiere.
Smits, Neibersch und Nessmann freuen sich auf die Premiere.(Bild: Teutopress)
Auch mit Peter Alexander stand Valente vor der Kamera.
Auch mit Peter Alexander stand Valente vor der Kamera.(Bild: EPA/DIETER KLAR)

Eine Reise quer durch ihre größten Hits
„Mit fünf Jahren stand Caterina Valente zum ersten Mal in der Zirkusmanege. Unser Abend folgt ihrem Leben chronologisch, daher wird es auf der Bühne auch eine ,kleine Caterina‘ (Amelie Elleberger Märker) geben, bevor wir uns auf eine Reise quer durch ihre größten Hits begeben.“ Vorstellungen von 3. bis 25. Oktober im Veranstaltungszentrum Klagenfurt. Ticktes unter: kartenzwicker.at 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Kärnten
Caterina Valente
Eine emotionale Reise durch Hits und Erinnerungen
Schwer verletzt im KH
Mountainbiker stürzte im Bärental über Hang
Krone Plus Logo
Krimi in Kärnten
Kein Motiv, keine DNA: Nachbar als Feuerteufel?
Vermehrt Vorfälle
Falsche STW-Mitarbeiter erschleichen sich Verträge
In Klagenfurt
Aufnahmestopp im Rathaus ist wieder Geschichte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf