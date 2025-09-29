Eine emotionale Reise durch Hits und Erinnerungen

„Caterina – Hommage an einen Weltstar“: Ein Abend ganz im Zeichen einer Frau, die mit ihrer Stimme die Welt zum Träumen brachte. Premiere am 3. Oktober im VZ Klagenfurt.
Seit nunmehr elf Jahren bringt die „Musicalfactory Kärnten“ unter Obmann Dirk Smits Kultstücke wie „La Cage aux folles“ oder die „Rocky Horror Show“ auf die Bühnen Klagenfurts. In diesem Jahr widmet der Verein einen ganzen Abend Caterina Valente. Ein Programm, welches weit mehr ist als ein Konzert: eine Reise durch Klangfarben, Erinnerungen und Emotionen.
Vom feurigen Bossa Nova bis zu zarten Chansons
„Andreas Nessmann ist ein großer Fan und hat Caterina Valente mehrfach persönlich getroffen. Nach ihrem Tod im vergangenen Jahr entstand die Idee, ihre größten Hits gemeinsam mit einem Orchester auf die Bühne zu bringen“, erzählt Smits. Gemeinsam mit seinen Kollegen Sabine Neibersch und Andreas Nessmann probt er bereits seit sechs Wochen intensiv.
Neben unvergesslichen Klassikern wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Tipitipitipso“ werden auch weniger bekannte Lieder zu hören sein. Das elfköpfige Orchester steht unter der Leitung von Thomas Modrej. Für die Arrangements konnte die „Musicalfactory Kärnten“ zudem einen „Meister seines Faches“ gewinnen: „Tobias Hoffmann ist unser Chefarrangeur, ein echter Glücksfall für unser Projekt. Unterstützt wird er von Nobuo Watanabe und Markus Neuwirth. Ob swingende Big-Band-Arrangements, feuriger Bossa Nova oder zarte Chansons, Tobias und seine Kollegen verweben Klangwelten mit Feinsinn und großem Respekt vor dem Original“, so der Verein.
Eine Reise quer durch ihre größten Hits
„Mit fünf Jahren stand Caterina Valente zum ersten Mal in der Zirkusmanege. Unser Abend folgt ihrem Leben chronologisch, daher wird es auf der Bühne auch eine ,kleine Caterina‘ (Amelie Elleberger Märker) geben, bevor wir uns auf eine Reise quer durch ihre größten Hits begeben.“ Vorstellungen von 3. bis 25. Oktober im Veranstaltungszentrum Klagenfurt. Ticktes unter: kartenzwicker.at
