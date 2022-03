Schuss auf Schlafende: Elf Waffen beschlagnahmt

Schuss in Oberschenkel weckte Frau

Taudes weiter: „Nach eigenen Angaben hat er dabei versehentlich ein volles Magazin erwischt, den Abzug betätigt und der Frau in den Oberschenkel geschossen. Der Schuss hat sie geweckt.“ Die Rettungskette hat der Schütze dann selbst in Gang gesetzt: „Er stand unter Schock, konnte nicht fassen, was er da angestellt hatte. Zum Glück wurde die Frau ,lediglich’ am Bein verletzt!“