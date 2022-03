Lkw-Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen

Der 60-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Winklern tödlich verunglückt. Gegen 18.30 Uhr kam er mit seinem unbeladenen Holz-Lkw von einem Güterweg ab, fuhr auf eine Böschung und kippte mit dem Fahrzeug um.