Bis zu 20 Grad, doch es gibt einen Wermutstropfen

Der Frühling kommt in Fahrt

Ausgleichende Gerechtigkeit bietet allerdings die neue Woche. Von Tag zu Tag klettert die Thermometermarke im gesamten Land sukzessive nach oben. Liegen die Temperaturen am Mittwoch verbreitet bei 15 Grad, beschert einsetzender Föhn am Donnerstag der Alpennordseite laut Prognose der Unwetterzentrale erstmals wieder 20 Grad. Viel ändert sich daran auch in den Tagen darauf nicht. Der Frühling bleibt im Land, und präsentiert sich warm und mit viel Sonnenschein.