Feuer in Zügen: „Es kann nur Brandstiftung sein“

Irgendjemand kann es einfach nicht lassen. Zum vierten Mal seit Sonntag kam es in einem Nachtzug zu einem Brandausbruch. Jedes Mal war der Zug Richtung Wien unterwegs und der Vorfall passierte in der Nähe von Wels. Zu viele „Zufälle“, um an technische Defekte zu glauben. Außerdem wurde der bisher letzte Brand in einem Abteil entdeckt.