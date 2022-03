Hörl muss zuschauen - Widhölzl ist wieder dabei

Die beiden Oberstdorf-Bewerbe am Samstag und Sonntag stehen im Zeichen des Kampfes um den Gesamtweltcup. Der Japaner Ryoyu Kobayashi führt aktuell 58 Punkte vor dem deutschen Lokalmatador Karl Geiger. Der zweimalige Kugelgewinner und dreifache Saisonsieger Kraft ist als bester ÖSV-Mann lediglich Sechster. Im Nationencup liegt Österreich hingegen vorne, das Guthaben auf Deutschland beträgt aber nur 46 Zähler. Das Saisonfinale findet in einer Woche mit zwei Einzelkonkurrenzen und einem Teamwettkampf in Planica statt.