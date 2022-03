Klagenfurter Altstadtzauber findet heuer fix statt

Großflohmarkt in Klagenfurt

Ohne lässige Sounds gibt‘s auch keinen Altstadtzauber: Die Musik verlagert sich in diesem Jahr auf zwei große Bühnen auf dem Heuplatz und auf dem Neuen Platz. Der große Flohmarkt, der sich beim Altstadtzauber immer über die ganze Innenstadt erstreckt, findet am Freitag, 12. August, und Samstag, 13. August, statt.