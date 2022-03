Cheeseburger lockte entlaufenen Hund in die Box

Was zu tun ist, wenn der Hund wegläuft

„Denn Jagen und Suchen ist in so einem Fall kontraproduktiv“, weiß die erfahrene K9-Pro-Gründerin Alexandra Grunow. Sie und ihre zahlreichen Beraterinnen betreuen die besorgten Tierbesitzer in solchen Fällen rund um die Uhr. „Wichtig ist aber auch, dass der Hundebesitzer auch mitmacht und sich - wenn notwendig - auch stundenlang an einen Platz hinsetzt, um den in Panik davongerannten Hund anzulocken“, betont Grunow.