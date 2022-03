„Webb“-Teleskop hat seinen Spiegel ausgerichtet

Ende Dezember ins Weltall gestartet

„James Webb“ war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Während des rund vier Wochen dauernden Flugs wurden unter anderem der Sonnenschutz des Teleskops aufgespannt und die Spiegelsysteme ausgefahren.