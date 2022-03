Fake-Erbin Anna Sorokin nach Frankfurt abgeschoben

Die 31-jährige Sorokin, die sich in den USA den Nachnamen „Delvey“ gegeben hatte, war in den USA 2019 wegen Betrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie hatte behauptet, eine reiche deutsche Erbin zu sein und so viel Geld erschlichen, unter anderem prellte sie Luxushotels, in denen sie wochenlang residierte. Ihre Geschichte wurde von einer US-Journalistin aufgegriffen, die mit dem Bericht große Aufmerksam erlangte. Eine Freundin eröffnete während der Gerichtsverhandlung einen eigenen Instagram-Account, auf dem sie die Outfits der Angeklagten präsentierte.