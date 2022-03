Ein Jahr freiwillig im Dienste der Umwelt

Aber auch in alle anderen Bereiche gibt es für die beiden Freiwilligen die Chance hineinzuschnuppern. „Die Aufgaben eines Nationalparks sind vielfältig, die Tätigkeiten oft komplex – da ist Hilfe immer willkommen“, freuen sich auch die fixen Mitarbeiter des Nationalparks über die Unterstützung. Das Hauptaugenmerk beim „Freiwilligen Umweltjahr“ liegt im Bildungsbereich. Aber auch die Ranger draußen im Gebiet werden unterstützt. Die beiden sind bei geführten Touren dabei, lernen die Arbeit mit Schulen kennen und erhalten Einblicke in die im Hintergrund ablaufenden Prozesse. Eine Aufgabe für Sebastian und Florian: Sie werden in den kommenden Wochen die Mitarbeiter des Nationalparks vor den Vorhang bitten. In kurzen Interviews und mit ein paar Fotos werden sie jeden einzelnen via Social Media vorstellen. Infos zum „Freiwilligen Umweltjahr“ gibt es auf jugendumwelt.at