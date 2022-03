Neues Caritas-Tageszentrum für Flüchtlinge öffnet

Der Krieg in der Ukraine hält weiter an, und die Ankunft von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet nimmt weiter zu. Aus aktuellem Anlass hat die Caritas der Erzdiözese Wien am Mittwoch ein neues Tageszentrum für weiterreisende ukrainische Flüchtlinge am Wiener Hauptbahnhof eröffnet.