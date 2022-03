„GNTM“-Model Theresia lässt sich Beine verlängern

„Gewisse Sex-Stellungen gehen nicht“

Am kommenden Dienstag findet die sechsstündige OP statt. „Bei so einer OP werden die Oberschenkelknochen von innen durchsägt, dann Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt, die jeden Tag selbstständig um einen Millimeter verlängert werden“, schilderte die 29-Jährige. Den strapaziösen Eingriff will Fischer aber aus, wie sie sagt, gutem Grund durchführen lassen. „Ich will ein gesundes Anatomiebild haben“, erklärte sie. „Außerdem kann ich schwierig auf High Heels oder Schlittschuhen laufen, habe Einschränkungen beim Sport, zum Beispiel bei Dehnübungen, und kann die Beine schlecht koordinieren.“