Luftfahrbranche steht wegen Krieg vor Zeitenwende

Aber auch in andere Regionen, die nahe an den Kriegsgebieten liegen, fliegen derzeit weniger Passagiere - das Angebot wurde bereits gekürzt. Auf Langstreckenflüge wirkt sich das Verbot, Russlands zu überfliegen, besonders dramatisch aus: bis zu 3 Stunden dauern derzeit etwa Flüge nach Südostasien oder Japan länger . „Das stellt die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand: Viele Flugverbindungen werden aufgrund des höheren Kerosinverbrauchs, der für die Umrundung Russlands nötig ist, unrentabel“, so der Flughafen-Chef.