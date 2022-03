Ukrainische Flüchtlinge in OÖ krankenversichert

Ukrainische Staatsbürger, die vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet sind und seit 24.…Februar in Österreich aufgenommen wurden, gelten nicht als Asylwerber, sondern – nach ihrer Registrierung – als „Vertriebene“. Diese Registrierung findet in OÖ ab sofort am Linzer Hauptbahnhof und bei der Fremdenpolizei Wels statt, weitere Stellen sollen noch eingerichtet werden, sagt Hattmannsdorfer nach einem Treffen mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag.