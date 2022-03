IG Windkraft fordert den Ausbau von Windstrom

In Österreich würden derzeit rund 95 TWh Gas verbraucht. Die Windkraft könne das Erdgas ersetzen und so den Weg in die Unabhängigkeit ermöglichen, sagte IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl. Handlungsbedarf bestehe vor allem in den Bundesländern, wo sich die Landesregierungen klar zum Ausbau der erneuerbaren Energien bekennen sollten, so der Interessenverband.