Fünf Jahre Haft wegen Vergewaltigung der Nichte

Die angeklagten Taten sollen zwischen 1997 und 2000 verübt worden sein. Damals war die Nichte des Angeklagten zwischen elf und 13 Jahre alt. Der Mann war in dieser Zeit mehrfach bei der Familie seines Bruders zu Besuch. Dabei soll es immer wieder zu sexuellen Übergriffen verschiedener Intensität gekommen sein, unter anderem auch zu einer Vergewaltigung. Im Anschluss an die Übergriffe verhielt sich das Mädchen seltsam, was den Eltern auffiel. Auch das zum Prozess eingeholte psychiatrische Gutachten bestätigte, dass das Opfer schwer traumatisiert wurde, was rechtlich einer schweren Körperverletzung gleichzuhalten ist. Das erhöhte den Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre.