Kim Kardashian: So sexy ist ihre Bademoden-Linie

Posieren im knappen Bikini scheint zu einer der Lieblingsbeschäftigungen von Kim Kardashian zu gehören. Da ist es schon fast verwunderlich, dass die 41-jährige TV-Beauty und Geschäftsfrau so lange gewartet hat, um ihre erste Bademoden-Kollektion mit ihrer Marke Skims auf den Markt zu bringen. Am Freitag ist es aber nun endlich so weit - und schon jetzt hat die Kurven-Queen den ersten Vorgeschmack veröffentlicht.