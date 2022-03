Tote bei Anschlägen während Wahl in Kolumbien

Am Tag der Parlamentswahl in Kolumbien sind mindestens zwei Soldaten bei Bombenanschlägen ums Leben gekommen. Die beiden Männer seien am Sonntag bei Explosionen in den Departements Caqueta und Meta getötet worden, teilten die Streitkräfte mit. Zwei weitere Soldaten wurden bei den Anschlägen verletzt. Wer hinter den Angriffen steckt, war zunächst unklar.