Stichwahlen als schwarzer Tag für die Tiroler VP

Wahlbeteiligung in den Städten unter 50 Prozent

Wermutstropfen Wahlbeteiligung: Auch wenn das Wetter gestern schön war, viele lieber einen Ausflug machten – das ist keine Ausrede. Die Bürger sind wahlmüde, anders kann man die niedrige Gesamtbeteiligung von 56,86% nicht deuten. Von 105.850 Wahlberechtigten gingen 60.190 hin. Vor allem in den Städten sank sie dramatisch. In Kufstein waren es 40% (5887 von 14.575 Wahlberechtigten), in Jenbach (45,82%), in Hall (46,54%) und in Imst (48,48%). Am bravsten gewählt wurde in Ainet (75,51%), Hart (73,71%) und in Terfens (72,06%).