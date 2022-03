Führerscheinloser in zehn Tagen viermal erwischt

Innerhalb von knapp vier Stunden wurde der 20-jähriger Linzer am Donnerstag zweimal auf der Rubensstraße in Traun angehalten. Gegen 14:40 Uhr fuhr er mit dem Pkw eines Bekannten Richtung Traun. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und er konnte keinen Führerschein vorweisen, weil er nicht im Besitz einer dafür nötigen Lenkberechtigung ist. Die klinische Untersuchung hinsichtlich einer Suchtgiftbeeinträchtigung, zu der ihn die Beamten aufforderten, nachdem sie eindeutige Symptome feststellten, verweigerte der Mann. Deshalb wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.