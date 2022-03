AK-Präsident fordert Solidarität von Unternehmern

Wer dieser Tage den Tank seines Wagens befüllen will, überlegt es sich zweimal, ob er auch wirklich volltankt. Aber nicht nur an der Tankstelle schnellen die Preise in die Höhe. „Im Windschatten der Energiepreissteigerungen langen viele Branchen zu und erhöhen die Preise weit über das kostenmäßig notwendige Niveau hinaus. Besonders betroffen davon sind arbeitende Menschen mit niedrigen Einkommen und insbesondere jene, die auf das Auto angewiesen sind,“ erklärt AK-Präsident Hämmerle.