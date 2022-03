Wimmer vor Abgang? Wiener boten halbe Million!

Der Linzer selbst ist das, was man einen Spätzünder nennt. „Ich bin erst vor drei Jahren in den Profi-Fußball rein. Dass ich gleich so gut performe, hätte ich nicht gedacht. Zumal ich ja in der Jugend lange als Zehner gespielt habe“, erklärt Nico, der sich gleich beim Debüt für „Violett“ den Spitznamen „Zizou“ einhandelte, als er gegen WAC die Zidane-Pirouette auspackte.