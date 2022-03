Österreicher bei Slowenen-Sieg weit abgeschlagen

Die Slowene Primoz Roglic steht vor dem Gesamtsieg der Radfernfahrt Paris-Nizza. Der 32-jährige Jumbo-Profi gewann am Samstag die Königsetappe mit der Bergankunft am Col de Turini. Dadurch baute er seine Führung vor dem Schlussstück im bergigen Hinterland von Nizza vor dem Briten Simon Yates (BikeExchange) auf 47 Sekunden aus. Neuer Dritter ist eine Minute zurück der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez (Ineos), den Roglic am Samstag um zwei Sekunden auf Platz zwei verwies.