Diese Tiere sind im Ländle vom Aussterben bedroht

Nur eine Art nicht in Gefahr

Von den insgesamt 14 Amphibien- und acht Reptilienarten, die in Vorarlberg leben, gelten vier weitere als „stark gefährdet“, nämlich Kammmolch, Laubfrosch, Gelbbauchunke und Schlingnatter. Als „gefährdet“ gelten ebenfalls vier Arten, nur eine, der Bergmolch ist nicht in Gefahr.