Altes Hausmittel der Natur wieder neu „entdeckt“

Sie nennt es den „Magnetismus ihres Herzens“, dass sie weiter gesucht und somit auf ihren persönlichen Helfer aus dem Wald gestoßen ist. „Ich habe gelesen, dass Pechsalben gegen meine Schmerzen helfen könnten und wollte das natürlich probieren. Nun ja, es hat geholfen. Ich bin immer schon gerne in den Wald gegangen, also war der nächste klare Schritt, dass ich selbst sammeln und zu experimentieren anfange“, so Tröstner.