Lebensretter zogen Mann aus fünf Grad kalter Donau

Zwei Passanten haben am Freitag gegen 13 Uhr in der Nähe der Reichsbrücke einen Mann in der Donau entdeckt. Der spärlich bekleidete 34-Jährige hielt sich mit letzter Kraft am Ufer fest. Sofort griffen die beiden Zeugen ein und zogen den Mann aus dem fünf Grad kalten Wasser.