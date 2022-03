Corona-positiv: Wissen Sie, was zu tun ist?

Die Corona-Zahlen schießen durch die Decke! Knapp an die 50.000 Neuinfektionen konnten in den letzten Tagen täglich registriert werden. Zudem sprach sich die Ampelkommission am Donnerstag für „geeignete Präventionsmaßnahmen“ aus, um eine möglicherweise drohende Überlastung der Spitalskapazitäten zuvorzukommen. Welche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen Sie um sich zu schützen und sollten Sie dennoch positiv getestet werden, wissen Sie was zu beachten ist?