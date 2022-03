Vizebürgermeister von St. Veit legt Amt nieder

„Krone“-Berichte über eine geplante touristische Nutzung des neuen Ärztezentrums in St. Veit schlagen große Wellen. Zuletzt wurde bekannt, dass sogar ein privater Pool am Grundstück gebaut wird. Wie berichtet, stehen hinter dem Projekt Vizebürgermeister Karl Schwaiger (ÖVP) und sein Sohn. Jetzt zieht er die Reißleine und legt alle politischen Ämter zurück. „Der Schutz meiner Familie hat Vorrang“, schreibt er in einer Aussendung.