Ferienwohnungen im Ärztezentrum St. Veit

Viel Wirbel gab es vergangenes Jahr um das geplante Ärztezentrum in St. Veit. Das Land verkaufte sieben Parzellen im Pongauer Kurort im Rahmen eines Baulandsicherungsmodells zu günstigen Preisen an Jungfamilien. Zwei weitere Parzellen gingen zum selben Preis an den Sohn des ÖVP-Vizebürgermeisters und eine GmbH der Familie, die dort aktuell ein Ärztezentrum errichtet.