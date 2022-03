Das Ärztezentrum in St. Veit bekommt einen Pool

Gemeinde arbeitet an weiterem Wohnprojekt

Wohnungsbedarf besteht in St. Veit allerdings noch immer. Denn auf einem anderen ehemals landeseigenen Grundstück plant die Gemeinde noch ein Baulandsicherungsmodell. Dort, am Wimmfeld, sollen auch „Objekte mit mehreren Wohneinheiten ermöglicht werden“, wie es im Bebauungsplan für das Projekt heißt. Im Klartext: Es sind auch Miet- und Eigentumswohnungen möglich. Die Gemeinde stellt sich dort nicht gegen geförderte Wohnungen. Bis zu drei Geschoße sind möglich. Die Vergabe der Grundstücke soll aber nicht mehr, wie beim Ärztezentrum-Grundstück, die Land-Invest übernehmen. Die Gemeinde will das nun selbst machen.