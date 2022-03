Schafe und Ziegen sind auf dem Vormarsch

Auch immer mehr Frauen engagieren sich in der Haltung der kleinen Wiederkäuer. So hat zum Beispiel Alexandra Schnögl vor drei Jahren die Liebe zu den Ziegen entdeckt und ist seitdem für ihre Produkte bekannt. Auf ihrem Biohof in Pubersdorf gibt es daher neben dem Eierautomaten bald auch einen Kühlschrank mit Ziegenprodukten.