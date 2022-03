Österreich kann U19-EM-Titel zu Hause verteidigen

Der American Football Bund Österreich (AFBÖ) hat die U19-EM nach Wien geholt. Der kontinentale Titelkampf, an dem vier Nationen teilnehmen, geht vom 7. bis 10. Juli 2022 im Football Zentrum Ravelin in Wien-Simmering in Szene. Qualifiziert sind neben Titelverteidiger Österreich der 2017-Champion Schweden, die zweifachen Sieger Frankreich sowie Dänemark