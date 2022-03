Die „Tausendjährige“ und die Mutter Gottes

Auf Schöchles Bühel angekommen, weist die Beschilderung den Weg zur Ruine nach links, und schon bald kommt der Torbogen in Sichtweite. Die Anlage wurde im Jahr 1260 durch die Grafen von Montfort erbaut und auch von einer Teillinie des Adelsgeschlechts bewohnt. Graf Hugo der VII erhielt 1331/32 die Burg samt der Herrschaft Tosters. Wie viele andere Befestigungsanlagen wurde jene in Feldkirch-Tosters 1405 während der Appenzeller Kriege eingenommen und in Brand gesteckt.