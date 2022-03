Lichtermeer in Vorarlberg für Frieden in Ukraine

Welle der Solidarität

Der stille Beistand stand bei der 30-minütigen Veranstaltung im Vordergrund. Unter den Eindrücken dieser Gewalteskalation gebe es in Vorarlberg eine einzigartige Welle der Solidarität mit den Kriegsopfern und Schutzsuchenden aus der Ukraine, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in seinem Statement. „Wie schon 2015 und viele Male davor“ reiche Vorarlberg seine helfende Hand und „zeigt in diesen Tagen wieder sein menschlichstes Gesicht, was mich sehr freut und ungemein stolz macht“.