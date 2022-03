Herrchen schlief mit Zigarette ein: Hund erstickte

Um ein Haar wäre auch das Herrechen ums Leben gekommen! Weil in Schneegattern ein 40-Jähriger am Sofa in der Wohnung eines Freundes mit einer Zigarette eingeschlafen war, brach Feuer aus. Im Qualm erstickte der Hund des Gastes, der schon reglos am Sofa lag, als die Feuerwehr kam. Und auch der Gastgeber war im Nebenraum in Lebensgefahr - er schlief, als sich die Rauchgase in der Wohnung ausbreiteten.