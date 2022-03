„Wahnsinnig!“ Shiffrin stellt Ski-Rennen in Frage

Mikaela Shiffrin nähert sich in riesigen Schritten der großen Kristallkugel! Doch so richtig freuen kann sich der US-Superstar darüber nicht. Grund: Der Krieg in der Ukraine. „Wie kann ich mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch für Skirennen interessieren? Wie kann man sich für irgendetwas anderes interessieren, solange der Krieg nicht beendet ist und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden?“, fragt Shiffrin am Abend vor dem RTL in Aare.