LH-Vize Haberlander bläst der MFG den Marsch

Mehrheitlich drehte sich der oberösterreichische Landtag am Donnerstag um den Krieg in der Ukraine und die Teuerungen. Bis die Coronagegner der MFG eine dringliche Anfrage in Sachen Kindeswohl im Zusammenhang mit der Corona-Impfung in den Raum warfen. LH-Vize Haberlander nütze die Chance für ein Impf-Plädoyer.