Ab 10.30 Uhr LIVE: Slalom der Damen in Aare

„Wenn alles zusammenpasst, kann sie in Aare um den Sieg mitfahren. Sie hat gut trainiert, seit sie aus China zurück ist. Und an Aare hat sie ja gute Erinnerungen“, merkte Techniktrainer Hannes Zöchling an. Am 13. März 2021 feierte Liensberger im Slalom in Aare ihren ersten Weltcupsieg, dem sie dann beim Finale in Lenzerheide einen weiteren folgen ließ.