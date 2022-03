Historiker: „Tiefer Einschnitt der Weltgeschichte“

Lichtblick: Westen „weitgehend geschlossen“

2022 mache aber „zumindest etwas Mut, dass Putins Attacke auf einen weitgehend geschlossenen Westen trifft“. In der Vergangenheit habe sich dieser „äußerlich zu schwach und im Inneren zu uneins präsentiert, um großen Respekt einzuflößen. Man denke nur an die Rückzüge der Amerikaner in Afghanistan und vor allem in Syrien.“ Außerdem habe die Corona-Krise „die offenen westlichen Gesellschaften besonders hart getroffen, ihre Wirtschafts- und Finanzkraft geschwächt und wichtige Zeit für dringende Reformen gekostet“, so der Historiker wenig ermutigend.